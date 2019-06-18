Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için İstanbul'da Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Namaz sonrası konuşan, Erdoğan, Mursi'nin ölümünün normal bir ölüm olmadığını söyledi.

Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"AİLESİNE TESLİM EDEMEYECEK KADAR KORKAKLAR"

"Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma sırasında Muhammed Mursi, Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Benim bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok. Ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkaklar.

"İNANDIKLARIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Mursi'nin vasiyeti var, ölümünde köyünde defnedilmesini arzu etmişti. Bunlar bunu kabullenemedi ve Sisi burada yine aynı anlayışını, aynı zulmünü burada devam ettirdi. Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Bizde güzel bir sözdür, zalimler için yaşasın cehennem. Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bunlarda yürek yok, bunlar bize karşı da aynı tutum içerisindeler. Fakat biz Müslümanlar olarak dik duracağız, inandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz."