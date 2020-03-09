Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri...
Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir.
09.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:02
Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan: "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri...
Etiketler : Politika
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