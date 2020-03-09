Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar...
Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.
09.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:56
Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye 'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar...
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