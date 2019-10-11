Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

TSK'nın Suriye'nin doğusunda yuvalanan teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sabah erken saatlerde İstanbul'a geldi. Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıdan sonra Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

BARIŞ PINARI HAREKATI ELE ALINDI

Türkiye'nin harekata başlamasından sonra ilk mesajı Stoltenberg şu şekilde vermişti: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum.Operasyon sonrası Türkiye'ye de gelen NATO Sekreteri, Erdoğan ile harekatı görüştü.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN STOLTENBERG'E: ANLIYORUZ DEMEK YETMEZ

Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık. Türkiye kritik roller üstlenmiştir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız da genel sekreteri kabul edecek" demişti.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'neait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.