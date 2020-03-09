Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
09.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Brüksel, Belçika, Güncel
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