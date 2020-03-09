Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik...
Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir.
09.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:52
Erdoğan: "NATO, ( Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik...
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi