Erdoğan: Ne Pahasına Olursa Olsun Bu Terör Koridorunu Yıkacağız (2)

Kaynak: DHA

ISPARTA MİTİNGİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'daki mitingin ardından Isparta'da halka hitap etti. Ispartalılardan 31 Mart'ta tarihi bir zafer beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir haykırın ki milletin lokmasıyla oynayan fırsatçıların hesapları bozulsun. İşte bak burada elmalar depolarda yığın. Arkadaşlarıma da söyledim, hani şimdi tanzim satışlar, inşallah bunları uygun fiyattan vatandaşlarımıza ulaştıralım. Şimdi hemen hazine, maliye bakanımı, gıda tarımı, ticaret bakanımı arayacağım, süratle İstanbul, Ankara bütün bu bölgelere elmaları gönderelim, depoları boşaltalım" dedi.'İLK IMF'YE KAPILARINI AÇAN CHP OLDU'Geride bıraktıkları 17 yılda her biri diğerinden zorlu 14 seçim yaşadıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun bu 14 seçimin hepsinden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Seçimlerle birlikte içeride ve dışarıda birçok badire atlattık. Son 17 yılda sizlerle beraber çok zahmetler çektik. Zorluklar karşısında sabrettik, sebat ettik, pes etmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Göreve geldik, Türkiye'nin IMF'nin borcu neydi? 23.5 milyar dolar. Şimdi Bay Kemal çıkmış, utanmadan, sıkılmadan, 'Bu iktidar yine IMF'ye gidecek' diyor. IMF'ye giden biz olmadık ki, IMF'ye giden CHP zihniyeti oldu. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP oldu. Biz geldik 23.5 milyar dolar IMF'ye borç var. Dedik ki bu borcu kaldıracağız. O zamanki IMF başkanıyla Davos'ta, ki son gidişimdir Davos'a, konuşuyoruz. Dedim ki 'Bak başkan Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin. Dolayısıyla sen aydan aya veya her yıl taksidini alıyor musun, alıyorsun. Sen kalkıp da Türkiye'yi yönetemezsin. Türkiye'ye ben yönetirim.' Tabii biraz böyle sağa sola savruldu. Ne oldu, Mayıs 2013, 23.5 milyar dolar borcu ödedik, IMF ile işimiz bitti. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi de neydi, 27.5 milyar dolar. Başbakanlığım döneminde bir ara 136 milyar dolara çıktı, sonra bir düşüş yaşadık. Şimdi 100 milyar dolara Merkez Bankamızın döviz rezervi ulaştı. Daha iyi olacak" diye konuştu.2 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR SAVUNMA SANAYİ İHRACATISavunma sanayiinde Türkiye tarihinin en büyük yerlileşme hareketinin kendi dönemlerinde olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 20 ne yazık ki yerliydi, yüzde 80 ithaldi. Ama şimdi dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Bugün Türkiye kendi savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını, füzelerini, bombalarını, silahlarını kendisi üretiyor. Üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün bunları, teçhizatı yurt dışına ihraç ediyor. 2018 yılında ihracatımız ne kadar biliyor musunuz savunma sanayinde, 2 milyar 350 milyon dolar ihracat yaptık" dedi.'YENİ BİR HAMLENİN ARİFESİNDEYİZ'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güney sınır boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna büyük bir darbe indirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir hamlenin arifesindeyiz. İnşallah güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak, mültecilerin huzuru kalple dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi belirledik" diye konuştu.'MARKET VE PAZARDAKİ ETİKETLER YARI YARIYA DÜŞTÜ'Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla market ve pazardaki etiketlerin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze meyveye ulaşmaya başladı. Bu hamlemizle kazanan milletimiz, kaybeden ise farsatçılar oldu. Bu adımımızla kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış Bay Kemal gibi siyaset simsamları oldu. Tanzim satış müessesesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz. Şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışları tespit ettiğimiz diğer alanlarda da benzer yollara başvuracağız" dedi.Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA,