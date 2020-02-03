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Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın kendileri için dost olmanın ötesinde, stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile serbest ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

03.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında " bizim için dost olmanın ötesinde, stratejik bir ortaktır" diyen ve bu ülkeyi rakip olarak değil, 'değerli bir ortak' olarak gördüklerini belirtti.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Ukrayna ile ilişkilerin güçlenmesine önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, "İş dünyamıza ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor. Neyi beklediğinizi biliyorum. Serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık. Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİ"

Erdoğan sözlerinin devamında Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımlarının 3.5 milyar doları aştığını ifade etti. "Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz, küresel yatırımcı olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, devamında şu bilgiyi verdi: Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisidir. İhracatımız 181 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'e çıktı.

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Ukrayna, Politika, Ekonomi, Güncel


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