20 Şubat 2019, 19:16
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Erdoğan: "Önümüzdeki Aylarda 20 Bin Öğretmen Ataması Daha Gerçekleştireceğiz"

- Cumhur İttifakının Etimesgut Mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Cumhur İttifakının Etimesgut Mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
(4) Ankara,Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanı,Etimesgut
Kaynak: AA