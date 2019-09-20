Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinden randevu talep eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önümüzdeki günlerde görüşecek. Görüşmede vakıf konusunun da ele alınması bekleniyor.

"YARDIM EDİN" TALİMATI

Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bakanlara belediyelerden gelen 'makul' yardım taleplerini karşılama talimatı verdi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Erdoğan toplantısında, "Şehirlerde bir hizmetsizlik olursa bunun kaynağı biz olmayacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. CHP'li belediyelerle de çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU, "BU DAHA BAŞLANGIÇ" DEMİŞTİ

İmamoğlu, vakıflara aktarılan paralarla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Geçmişte yaşanan ihmallere dair de çok sıkı tespitlerimiz var. Çok acı tablolar var. Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış verilmiş kaynaklar adına söylüyorum; vakıflar adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içerisinde sadece bir vakfa, yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz! Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz. Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere, maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina, o mülk millete ait. İstanbullulara ait. İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha başlangıç."



