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Erdoğan : Operasyonlar Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemen haklarını hedef almıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin „Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almadığını” söyledi.

11.10.2019 23:06Erdoğan : Operasyonlar Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemen haklarını hedef almıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almadığını" söyledi. Erdoğan, "Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Parlamento Başkanları Konferası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyeceğini savunarak "hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız" yorumunda bulundu.
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Türkiye, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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