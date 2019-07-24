Haberler» Politika» Haber

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.07.2019 18:50 Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
18:50   Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
18:42   May: "Başbakan olmak ağır bir onurdur"
18:40   Malezya Başbakanı Mohamad, Türkiye'ye geliyor
18:22   HÜDA PAR'da bayrak değişimi
18:16   TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti
18:01   Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin 'güvenli bölge' önerisi tatmin edici değil
17:48   Boris Johnson hükümet kurma görevini aldı