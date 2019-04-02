Erdoğan Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DÜZCE CUMAYERİ belediye başkan adayı olan Erdoğan Öztürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Erdoğan Öztürk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DÜZCE CUMAYERİ adayı Erdoğan Öztürk kimdir? BTP DÜZCE CUMAYERİ adayı Erdoğan Öztürk yüzde kaç oy aldı?

Erdoğan Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DÜZCE CUMAYERİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Erdoğan Öztürk CUMAYERİ ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. CUMAYERİ ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Erdoğan Öztürk adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE CUMAYERİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.