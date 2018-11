Erdoğan Partisinin 20 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (2)

27 Kasım 2018 Salı 14:21



"MGK'DA ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yapılacak olan MGK'da çok önemli kararlar alacağız" dedi."MÜTTEFİK OLDUĞUMUZU SÖYLEYENLER İÇİN BU BİR FIRSATTIR"Erdoğan, "Ülkemize verdikleri sözleri tutmayanlar, oyalama taktikleri ile bizi idare edeceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görmelidirler. Müttefik olduğumuzu söyleyenler için bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi."GÜNEY AMERİKA DÖNÜŞÜ KALAN İL, İLÇE VE BELDE ADAYLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"Erdoğan, "İnşallah Güney Amerika dönüşü kalan il, ilçe ve belde adaylarımızı açıklayacağız. Ekonomide yaz aylarında maruz kaldığımız saldırıların olumsuz etkilerini yavaş yavaş siliyoruz. Aralık ayı ile birlikte çok olumlu gelişmler yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye, en sıkıntılı günlerinde İstanbul Havalimanı'nın ve Star Rafinesi, TANAP'ın açılışını yaparak dünya gündeminde en üst sıralarında yer almıştır. Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız" dedi."31 MART 2019 SEÇİMLERİYLE İLGİLİ MANİFESTOMUZU ÖNÜMÜZDEKİ AY İLAN EDECEĞİZ"Erdoğan, "31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. Her alanda Türkiye'ye adeta çağ atlattık. 2019 için de gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. Kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir" dedi."3 KEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA KALAN ARKADAŞLARIMIZ FARKLI YERLERE KAYDIRDIK"Erdoğan, "Milletinin evinin önünden çöpünü düzenli alamıyorsanız, musluğundan suyunu akıtamazsınız millet size mazeret sormaz, biletinizi keser. Bu millet kime nasıl bilet keseceğini biliyor. Ümraniye'de çöp dağı patladığında oranın belediye başkanı CHP'liydi. Partimde de bu tür arkadaşlarımız varsa kusura bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz. 3 kez belediye başkanlığında kalan arkadaşlarımız farklı yerlere kaydırdık. Onların başarısından istifade etmek istedik" diye konuştu."CHP HİZMETTEN İCRAATTAN PROJEDEN UZAK ANLAYIŞLA ÜLKEMİZ SİYASET ANLAYIŞINI ADETA ZEHİRLEMİŞTİR"Erdoğan, "Ana muhalefet partisi CHP hizmetten icraattan projeden uzak anlayışla ülkemiz siyaset anlayışını adeta zehirlemiştir. Kılıçdaroğlu, 'CHP'li başkanların yönettiği yerlerde hayat kalitesinin yüksekliğinden' bahsediyor. CHP'li başkanlarının yönettiği yerler bugünkü refahına büyükşehir ya da hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir. Kadıköy'den Pendik'e belediyenin raylı sistemiyle değil, büyükşehirin raylı sistemiyle gidiyorsunuz. Bu belediye CHP'li demedik her yere aynı hizmeti götürdük" açıklamasında bulundu."CHP YÖNETİMİNE BİR ÖDEV VERİYORUM"CHP, büyükşehirlerde AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Hayırlı olsun. Niçin? Ona göre aday açıklayacaklarmış. AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar. Bugün ile birlikte, 60 büyükşehir ve il belediye başkanımızı açıklamış oluyoruz. CHP yönetimine bir ödev veriyorum; iyi takip etsinler alsınlar bu 60 kişilik listeyi önlerine teker teker her birinin karşısına stratejilerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım milletimiz cinlik yapanlara mı, hizmete talip olanlara mı itibar edecek. İzmir'in susuzluk sorununu biz çözdük" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda Erdoğan, Ak Parti'nin 20 belediye başkan adayını açıkladı.Hakime TORUN - Nursima ÖZONUR/ ANKARA