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Erdoğan-Pence görüşmesinin perde arkasında neler oldu?

Kuzey Suriye'de başlayan 120 saatlik ateşkes için süre şartını Türkiye'nin koyduğu belirtiliyor.

19.10.2019 10:03Erdoğan-Pence görüşmesinin perde arkasında neler oldu?
Suriye'nin kuzeyinde başlayan 120 saatlik ateşkes için süre şartını Türkiye'nin koyduğu belirtiliyor. Ankara'da üst düzey bir yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin 'harekatı durdurma' konusunda vardığı uzlaşı, Türkiye'nin ateşkesin süreli olması ve bu sürenin Türkiye tarafından belirlenmesi şartı ile mümkün oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında perşembe günü dört saat süren görüşme ile ilgili her iki tarafın da yetkilileri varılan süreli ateşkese ilişkin taslak metinlerin görüşmeden önce hazırlandığını ifade etti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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