Erdoğan: Piyasadaki Spekülatörleri Terbiye Etmemiz Şart (2)

Kaynak: DHA

'FİYAT ARTIŞLARININ ÇİFTÇİLERİMİZİ BUNALTTIĞINI BİLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Haymana ilçesinde, AK Parti tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, Haymana'ya kendisinden önce başka cumhurbaşkanı gelmediğini belirterek, "Ankara'da oturup da Haymana'ya gitmemek olur mu? Elhamdülillah bu, bize nasip oldu. Ankara'nın bu güzel ilçesinden 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek bekliyoruz. Büyükşehir belediye başkan adayımız Mehmet Özhaseki kardeşimizin birikimi, tecrübesi, azmiyle tüm ilçeleriyle birlikte Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" dedi.Çiftçilerin yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirten Erdoğan, "Tohum, gübre, ilaç, mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların kur- faiz- enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp, 'Bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim' diyorsa emin olun yalan söylüyordur" diye konuştu.'YAPISAL REFORMLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'Doların 7 lirayı, faizlerin yüzde 40'ı aştığı dönemin geride kaldığını kaydeden Erdoğan, "Hemen tedbirimizi aldık, kontrolü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayına sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. 2 gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.'NE SÖYLÜYORSA YALAN'Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı olmayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Şu anda belediyelerin çoğu batık, bitik, personel maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek, bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var, 14 bakanı, yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorsa yalan" diye konuştu.