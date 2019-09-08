Erdoğan PKK'nın üstlendiği orman yangını üzerinden sanatçılara yüklendi: Sanatçı değil sanatçı müsveddesi

Malatya'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın yaktığı ormanlara tepki göstermeyen sanatçıları eleştirdi. Erdoğan, "PKK, 'Biz yaktık' dedi. İstanbul'da 12 ağacın yeri değiştirildi diye kıyametler koparanlar nerdesiniz, niye sesiniz çıkmıyor? Bunlar sanatçı değil sanatçı müsveddesi. Çünkü dürüst değiller. Bunlar ikiyüzlü." dedi.

"SİZ İNSANLIKTAN NASİBİNİZİ ALMADINIZ"

Erdoğan, Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan annelerin, HDP il teşkilatının önünde çocuklarını beklediklerine işaret ederek, "Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP, siz 14, 15, 16 yaşındaki bu çocukları kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz, öğretmenlerimizi kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz, uzman askerlerimizi, çavuşlarımızı kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz? Siz insanlıktan nasibinizi almadınız. Şu anda daha önceleri Cumartesi Anneleri için Galatasaray Lisesinin önünde gelip gösteri yapan sanatçılar nerdesiniz?" diye konuştu. Diyarbakır'a giden sanatçıların bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlara şahsım adına, milletim adına teşekkür ediyorum. Köşe yazarları da var, onlar yalnız değiller." ifadesine yer verdi.

"12 AĞACIN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ DİYE KIYAMET KOPARANLAR NEREDESİNİZ?"

Bu yaz ülkenin değişik yerlerinde ormanların yakıldığına dikkati çeken Erdoğan, "PKK, 'Biz yaktık' dedi. İstanbul'da 12 ağacın yeri değiştirildi diye kıyametler koparanlar nerdesiniz, niye sesiniz çıkmıyor? PKK üstleniyor bütün o ormanların yakılmasını. Niye konuşmuyorsunuz? Bunlar sanatçı değil sanatçı müsveddesi. Çünkü dürüst değiller. Bunlar ikiyüzlü. Dürüst olsalar kalkar derler ki 'Bu canım canım ormanlarımızı yakanları biz de yakarız.' demeleri lazım. Fatih ne diyor? 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum.' diyor. Biz buradan geliyoruz." sözlerine yer verdi.