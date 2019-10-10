Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler" sözleri gündem oldu

Suriye'de terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı haber mecraları ve sosyal medya platformlarında "Sivilleri ölüyor" şeklinde çıkan haberlere ateş püskürdü. Konuyla ilgili, "Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler." diyen Erdoğan'ın sözleri Twitter'da gündem oldu.

"LAN BOMBAYI ATAN SİZSİNİZ TERBİYESİZLER"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, dün 16:00'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan harekatın başlamasından itibaren özellikle sosyal medya üzerinden sivillerin vurulduğuna dair paylaşılan fotograflara ve yorumlara ateş püskürdü. Türk milletinin kadın ve çocuklara, masumlara el uzatmayacağın altını çizen Erdoğan, "Sivilleri öldürüyor dendi. Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler. Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Bizim kadına çocuğa asla elimiz kalkmaz. Ama inşallah bu yılanların başını en kısa sürede ezeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

O SÖZLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından "Lan bombayı atan sizsiniz terbiyesiz herifler." sözleri Twitter'da gündem oldu.