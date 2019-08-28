Haberler» Güncel» Haber

Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında

Rus medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'da gerçekleşen görüşmesine geniş yer ayırdı.

28.08.2019 16:30 Erdoğan-Putin görüşmesi Rus medyasında
Rus medyası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'da gerçekleşen görüşmesine geniş yer ayırdı.
Rus basını, dün Moskova'nın Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda yapılan Erdoğan-Putin görüşmesine geniş yer verdi.
Rus haber ajansı TASS, "Rusya ile Türkiye, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının alımını konuşuyor" ifadelerini manşete taşıdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus savaş uçakları ve helikopterleri hakkında bilgilendirildiği vurgulandı.
İzvestiya gazetesi ise haberinde, Putin ile Erdoğan'ın askeri alanda ortak üretimi görüştüğünü yazdı.
Rus Kommersant gazetesi de Suriye konusunda değinerek, "Rus ve Türk liderler anlaştı" başlığını kullandı. Haberde, "İdlib sorununun her iki ülke için hassas olmasına rağmen, Putin ve Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin sıkı olduğuna dikkati çekti." ifadelerini kullandı.
Rus haber ajansı RIA Novosti de iki liderin, Suriye'nin bütünlüğünü savunduğunu kaydetti.

Türkiye, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00   Satterfield Resmen Türkiye'deki Görevini Başladı
18:00   Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması
18:00   Husilerden Suudi Arabistan'daki askeri mevzilere saldırı
17:57   Diyarbakır tarımsal üretici birlikleri'nden vali güzeloğlu'na destek ziyareti
17:57   Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
17:57   20 yaşındaki genç, bıçaklı kavgada öldürüldü
17:57   El sanatları kursuna gitti, kendi iş yerini açtı