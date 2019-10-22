Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyasından çıkardığı harita dikkat çekti.

Erdoğan-Putin grüşmesinin basına kapalı kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

TÜRKÇE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet başkanlığı rezidansının girişinde karşılayan Putin, Erdoğan'a "Merhaba" dedikten sonra "Bugün size özel olarak ne kadar güzel bir hava ayarlamışlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gülümseyerek "Evet, çok güzel" yanıtını verdi.

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme, saat 13.28'de başladı. Basına açık bölümde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın gündemini "Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" sözleriyle özetledi. Putin ise, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum" dedi.