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Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler...

Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

01.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:20
Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler...
Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Erdoğan-Putin görüşmesinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler... - Haberler

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