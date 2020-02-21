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Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor'

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti

21.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:37Erdoğan, Putin ile görüştü: 'İdlib'de çözüm Soçi Mutabakatının uygulanmasından geçiyor'
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kentindeki gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, İdlib'de çözümün Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı. Erdoğan ile Putin'in yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.
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Vladimir Putin, İdlib, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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