Erdoğan: Riskli Bulunan 245 Bin 153 Adet Konut ve İş Yerinin Yıkımını Yaptık (1)

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki mitingte yaptığı konuşmada şunları söyledi:"İlçemizde vatandaşlarımızın tapu sorunu vardı. Yüzde 95 oranında çözdük mü? Çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde 5 bin 744 Sancaktepelinin tapularını teslim ettik. Hilal ve Fatih Mahallelerinde ve Çalılık mevkiinde devir işlemleri devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik. Allah göstermesin Kartal'da yaşadığımızı bir yerlerde de yaşayabiliriz değil mi? Tedbirimizi almamız lazım. Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım. ve gönüllülük esasına dayalı olarak sağlam konutlara halkımızı taşıyalım." - İstanbul