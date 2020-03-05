Erdoğan, Rusya'ya üç çanta ve bir kırmızı dosya ile hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti. Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019'daki Soçi Mutabakatı'nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek.

ÜÇ ÇANTA VE BİR KIRMIZI DOSYA

Rusya'ya üç çanta ve bir kırmızı dosya ile hareket eden Erdoğan, masaya "ateşkes" için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.