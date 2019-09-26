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Erdoğan: S-400'lerin ABD ile ilişkilerimizi bozmaması gerekir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BMGK toplantıları için gittiği New York'ta Amerikan Fox News televizyonuna konuştu. Rusya'dan alınan S-400'lerin ABD ile ilişkileri bozmaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, bu hava savunma sistemlerinin diğer NATO ülkelerinde de bulunduğuna dikkat çekti

26.09.2019 10:30Erdoğan: S-400'lerin ABD ile ilişkilerimizi bozmaması gerekir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için gittiği New York'ta Rusya'dan alınan S-400'lerin ABD ile ilişkileri bozmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, bu hava savunma sistemlerinin NATO üyesi Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve Slovakya'da da bulunduğunu hatırlattı.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Erdoğan, 'Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl tanımlayacağı' sorusu üzerine, iki ülke arasında uzun geçmiş ve güçlü bağlara sahip bir ilişki olduğunu belirterek; ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu ve bu rakamı 100 milyara çıkarmak istediklerini dile getirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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