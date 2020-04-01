Erdoğan: "Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş...
Erdoğan: "Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi"
01.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:22
Erdoğan: "Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi"
Kaynak: AA
Etiketler: Güncel