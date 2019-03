Erdoğan Sancaktepe'de Konuştu (2) Aktüel

Kaynak: DHA

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda, İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik" dedi.Erdoğan'ın ilk durağı Sancaktepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal da eşlik etti.Erdoğan yaptığı konuşmasında, "Geçenlerde CHP'nin İstanbul'da adayı çıkmış, 'AK partili belediyelerde kültür merkezi yok, kreş yok' diyor. İstanbul'da bir aday tanıtımı yapmak istediniz nerede yaptınız? Haliç Kongre Merkezi'nde yaptınız. Eğer bir tane kongre merkezini olsaydı, gider orada yapardınız. Niye Haliç Kongre Merkezi'ne geldiniz? Demek ki sizde yok. Ama AK Parti o Sütlüce mezbahanesini kültür merkezine dönüştürdü. Şimdi orası pırıl pırıl, uluslararası hizmet veriyor. Bütün bu adımlarla beraber karşımda da Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi var. Bay Kemal bunları bilmez ama gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez" dedi."MEYDANA ÇIKIP DA NE YAPACAK?"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Dün de buraya gelmiş. Her halde bir salon toplantısı yaptı. Meydana çıkamaz ki. Meydana çıkıp da ne yapacak? Adayı burayı çok iyi tanıyormuş, tanısa ne yazar. Tanımak değil, iş yapmak iş. Benim adayımda bu belediye de bir yıl başkan yardımcılığı yaptı" diye konuştu.Erdoğan, "Bay Kemali iyi tanımak lazım. Zaten onun yalancılığı yargı ile müsecceldir" diyerek, toplanan kalabalığa hastanelerin eski halini izlettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" şeklinde konuştu."65 BİN 399 ADET RİSKLİ YAPI TESPİT ETTİK"Kentsel dönüşün ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda, İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik. Allah göstermesin aynen yaşadığımız diğer yerlerde de yaşayabiliriz değil mi? Tedbirimizi almamız lazım. Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımı yaptık. Ne olur bize yardımcı olun. Kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de oraları yıkalım, ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım" dedi."2.5 MİLYONU MEHMETÇİK VAKFI'NA VERECEĞİM"Erdoğan, "Man Adası diye tutturduğu bir yalanı vardı ya. Oradan mahkemelerden 2.5 milyon kazandım. Henüz parayı almadım. Ama mahkeme kararını verdi. Şimdi yargıya gitti Bay Kemal. Fakat tabi onun için bir sandık kurdular biliyorsunuz. CHP'li milletvekilleri her ay maaşlarından 5'er bin lira veriyorlar, Bay Kemal'i kurtarmak için. Ben de dedim ki, 'bu parayı tahsil ettiğim anda bu 2.5 milyonu Mehmetçik Vakfı'na vereceğim'. Şimdi yeni bir şey söylüyor, 'ne işimiz var bizim Suriye, beka meselesi falan'. Türkiye'nin beka sorunu yokmuş. Spiker soruyor Suriye'de sıkıntılar var, 'ne sıkıntısı' diyor. Adam hala YPG'yi, PYD'yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu. Adam hala bunları kabullenmiyor. Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi, Beraber" şeklinde konuştu."SEN KÜRDİSTAN'I ÇOK SEVİYORSAN KÜRDİSTAN KUZEY IRAK'TA HAYDİ DEFOL ORAYA GİT"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Orta Anadolu Bölgesi var. 780 bin kilometrekareyle Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git. Bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum, 'gelin bu oyunu bozalım'. Bakın ben size kardeşim diyorum, çünkü Türk de Kürt de, Lazı, Boşnak'ı, Roman'ı benim kardeşim. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik" dedi.