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Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor

Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor

05.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:28Erdoğan: Saygın ülkelerin saygısız liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor
NATO Liderler Zirvesi için geldiği 'da Old Billingsgate binasında 'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil." dedi.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin teröre 40 yılda çok kurban verdiğini, ancak bunlar yaşanırken kimsenin başsağlığı dilemediğini, arayıp sormadığını belirterek, "Terör örgütlerine bilabedel 10 binlerce tırla silah, mühimmat, araç, gereç gönderenler, bize paramızla silah vermediler, araç, gereç vermediler. Biz tüm bunlara rağmen çalıştık, gayret ettik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı." diye konuştu.
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Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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