Erdoğan Seçim Mitinginde Sosyal Medyada Kaldırılan Yeni Zelanda Cami Katliamı Görüntülerini Payla…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camide yaşanan terör saldırısının Facebook ve başka sosyal medya platformlarında kaldırılan görüntülerini Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirdiği mitinglerde yayınladı. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=IYpCYt2yKg7xquMrSJZ3OfkcB658MTU1Mjg0MDIxMUAxNTUyNzUzODEx&q=https://tr.euronews.com/2019/03/16/erdogan-secim-mitinginde-sosyal-medyada-kaldirilan-cami-katliami-goruntulerini-yayinladi&event=video_description&v=yvoYVRv4DY0' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'redir_token=IYpCYt2yKg7xquMrSJZ3OfkcB658MTU1Mjg0MDIxMUAxNTUyNzUzODEx&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F16%2Ferdogan-secim-mitinginde-sosyal-medyada-kaldirilan-cami-katliami-goruntulerini-yayinladi&event=video_description&v=yvoYVRv4DY0' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCJi-1dqKh-ECFSlzmAodgkEKFCj4HUiNm-Df0YqG_coB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/03/16/er...</a>