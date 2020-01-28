Haberler » Politika » Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı - Haberler

Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall'ın davetine icabetle geldiği Dakar'da resmi törenle karşılandı.

28.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:34Erdoğan Senegal'de resmi törenle karşılandı
Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Macky Sall'ın davetine icabetle geldiği 'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Senegal'in başkenti Dakar'da Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunmasının ardından karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gambiya heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçildi.

Erdoğan'ın resmi temaslarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde ulaştığı Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall, Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Thies Bölge Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Thies Valisi Moussa Diagne, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman tarafından törenle karşılandı.

Senegal ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor. - DAKAR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Senegal, Dakar, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:08  Zümra isminin anlamı - Zümra ne demek?
16:24  Mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun mu, mahzun mu?
16:23  Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Kerim Ali Rıza kimdir? Ömer Rıza nereli, kaç yaşında?
16:16  Nalet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet mi, nalet mi?
15:56  Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin kimdir? Murat Şahin hayatı ve biyografisi!
28.01.2020 21:47:48