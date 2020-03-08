ERDOĞAN SİLİVRİ'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ
(Tür: İstanbul)
08.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:24
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ERDOĞAN SİLİVRİ'DE VATANDAŞLARA SESLENDİ
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