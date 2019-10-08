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Erdoğan, sırbistan'da üçlü zirveye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.

08.10.2019 14:57Erdoğan, sırbistan'da üçlü zirveye katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye başkanlarını da kabul etti. Erdoğan daha sonra Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan ile Ljajic'in görüşmesi
-Belediye başkanlarını kabul görüntüsü
-Üçlü zirveden görüntü



Başbakan Yardımcısı, Sırbistan Karadağ, Rasim Ljajic, Güncel

Kaynak: DHA

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