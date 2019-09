Erdoğan: sivas kongresi kararları, dünyaya haykırılan bağımsızlık manifestosudur (2)

PARTİ TEŞKİLATIYLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, AK Parti il teşkilatı ile yemekte buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kongrenin yıl dönümünde miting havasında muhteşem program gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün şahsımı bir kez daha bağrına basan yiğidolara, balkonlara taşan muhabbetleri için kalpten teşekkür etmek istiyorum. Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız, mücadele azmimizi daha da diri tutuyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Bu güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığı'mıza ve programda emeği olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Türk milleti için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün buraya sadece Sivas Kongresi'nin 100'üncü sene-i devriyesini kutlamak için gelmedik, aynı zamanda yiğidolara olan şükran borcumuzu sunmak için geldik. Milli iradenin ve milli mücadelenin şehri Sivas, 31 Mart seçimlerinde bir kez daha demokrasiye, geleceğine sahip çıktı. 31 Mart seçimlerinde Sivas, 'kardeşlik', 'huzur' ve 'hizmet' dedi. Sivas, yüzde 49,5 oy oranıyla tercihini bir kez daha AK Parti'den, AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı. 31 Mart seçimindeki başarınızdan ötürü teşkilat mensuplarımızın her birine teşekkür ediyorum. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. 31 Mart'ta Sivas yüzde 49,5 oy oranı ile tercihini bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullandı."

'YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Bir asır önce millete cesaret aşılayan Sivas'ın bugün de yolu aydınlattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz. Tıpkı Sivas kongresinde olduğu gibi bugün biz de manda ve himaye kabul edilemez diyoruz. Birileri tabi bu mandaları malum mandalarla karıştırıyor. Onlar çok daha muteber; ama bu manda farklı. 'Bölücü niyetler karşısında, milli sınırlarımız içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' diye haykırıyoruz. Vesayet odaklarına karşı milli iradeyi hakim kılmak temel esastır, şiarıyla hareket ediyoruz. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Doğu Akdeniz'de 2 sondaj gemimiz var, 2 de sismik araştırma gemimiz var; ama birileri diyor ki 'Doğu Akdeniz'de Amerika var, İngiltere var, Fransa var. Şu var bu var; ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok' diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim, bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Diyor ki 'Orada yok'. Yazıklar olsun. Ama sana da bunu tanıtacağız, er ya da geç tanıtacağız. Biz içimizdeki bu bedbahtlara, modern müstemlekecilere rağmen duruşumuzu asla bozmayacağız. Sivas'tan ve Sivas Kongresi'nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizi böldürmeyeceğiz, bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz. Vatanımıza namahrem eli değdirmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız. Bedeli şehit kanlarıyla ödenen bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne ket vurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."

'ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEDİK'

Sivas Kongresi'nde alınan kararların anlamını gençlerin çok iyi kavraması gerektiğini belirten Erdoğan, "Unutmayın, Türkiye tarihinin hiçbir döneminde kendi başında bırakılmamıştır. Dikensiz bir gül bahçesinde olmadı. Bağımsızlığımızı adeta her evden bir şehit vererek kazandık. Cumhuriyetimizi uzun ve çetin mücadelelerden sonra kurduk. 12 Eylül ve 28 Şubat'ta her türlü provokasyona rağmen hukuk çizgisinden sapmadık. Darbelere, vesayete rağmen siyasete olan inancımızı bir an olsun kaybetmedik. Daima ümitvar olduk. 18 yıl önce AK Parti'yi kurarken de itham sabotaja maruz kaldık; ama yılmadık, şantajlara boyun eğmedik. Son 18 yılda ülkemizi hangi alanda ileriye taşımışsak bunu çok çetin mücadelelerle başardık. Gelecek ramazana kadar yüksek hızlı trenimizi de Sivas'ımıza getireceğiz. S-400'lerin ikinci etabı da geliyor. Elemanlar da yetişmeye devam ediyor. Bu bizim savunma sistemimize bambaşka bir güç katıyor. Milletimizin yüzünü yere eğdirecek bir yola asla girmedik. Zaman zaman şehirlerimizi dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas buna prim vermeyecek. Son 18 yılda her ne yaptıysak Türkiye için, Türk milleti için, demokrasi için yaptık. Herkesin bir hesabı varsa muhakkak Allah'ın da bir hesabı var. Azim, sabır, mücadele oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz yoktur" diye konuştu.

'AK PARTİ'YE ZARAR VERMEK İSTEYENLERİN SONU HÜSRAN OLDU'

AK Parti'nin kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüze kimse set çekemez. Kardeşliğimizi sağlam tutarsak fitne tohumları boy veremez. Fitne tüccarları var. Ben inanıyorum ki Sivas, bu fitne tüccarlarına prim vermeyecektir. AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik pek çok hareket oldu. 18 yılda medyanın siyaset mühendislerinin veya kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden bazı eski üyelerimiz hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi de tıpkı bir saman alevi gibi kısa sürede unutulup gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Hatırlayan da hayırla yad etmez. Siyasi hırsları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla gizli açık her türlü tuzağı sandıkta bozmuştur. Onun için biz başkalarına değil, kendimize bakacağız, 18 yaşında olmanın o eşsiz heyecanıyla çalışacağız, koşacağız, koşturacağız. Gurur bizim yanımıza gelemez. Gurur Rabbimize aittir. Kul o kapıya gelirse bitti demektir. Bunu yapanlar var, 'ben' diyenler var. Bizde 'ben' yok, 'biz' var. Kibir, haset, dedikodu, iç kavganın bizim siyasetimizde yeri yoktur. İnşallah 2023 seçimlerinde çok farklı şekilde sandıklardan çıkarız, bu seçimlerde yaşadıklarımızı yaşamayız" dedi.