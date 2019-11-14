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Erdoğan: Sizin Kürt dediğiniz terör örgütü PKK'nın yan kuruluşlarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oval Ofis'te ABD'li senatörlerle yaptığı toplantıda, "Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG'dir.

14.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:35Erdoğan: Sizin Kürt dediğiniz terör örgütü PKK'nın yan kuruluşlarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oval Ofis'te ABD'li senatörlerle yaptığı toplantıda, "Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG'dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK'nın yan kuruluşlarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG'dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK'nın yan kuruluşlarıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgenin tesis edilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha ifade ederek, "Güvenli bölgeye 6 ay ile 2 yıl arasında 1 milyon Suriyeli mülteciyi yerleştirebiliriz. Biz mültecilere 40 milyar dolar yatırım yaptık. Avrupa'dan şu ana kadar bize gelen miktar yalnızda 3 milyar Euro'dur" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA ADIM ATMALI'

ABD Başkanı Trump ise, mültecilerin Türkiye'den ayrılması durumunda Avrupa'ya gideceğini ve Avrupa'nın mülteciler konusunda adım atması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntüler

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar



Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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