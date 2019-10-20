Erdoğan: Son teröristi bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

11. Rize Tanıtım Günleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na değindi. Erdoğan, "Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunun yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'nı bırakılan yerden aynen devam ettiririz" dedi. Kuzeyden güneye 32 kilometre, Irak sınırından Cerablus'a 444 kilometrenin güvenlik bölgesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz de tamam. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Dernekler Federasyonu'nca (RİDEF) Rize Valiliği'nin desteğiyle Maltepe Sahili'nde düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı.

"SİGARA SATIŞINDA TEK TİP PAKET UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Rize günlerinin bu seneki temasında, Rize'nin o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz. 'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı'. Ama bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki, inanın bu haramdır" dedi. Erdoğan, "Kimi biz zenginleştiriyoruz? O malumlar var ya? Adamlar geliyor bize, yok elektronik sigara. Sigaranın elektroniği mi olurmuş? Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem. Bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. "Sigara satışında tek tip paket uygulamasına geçiyoruz" diyen Erdoğan, "Artık sigara paketlerinin üzerinde hiçbir ilgi çekici, özendirici hiçbir unsurun bulunmasına müsaade etmeyeceğiz. Açık alan yerine açık sınırlanmış alan tarifi üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında oldukça yaygın olan ve 'duman odaları' diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Tütünle mücadelemizi gevşetmeden, geri adım atmadan, asla rehavete düşmeden kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN TAVİZSİZ DURUŞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na yer verdi. Erdoğan, "İşte 9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Türkiye'nin iradesini yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askeri imkan ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik. Silahlı kuvvetlerimizin kahramanlıkları ve Suriye Milli Ordusu'ndaki kardeşlerimizin mücadeleleriyle kısa sürede sahada büyük bir başarıya imzayı attık" dedi.

"765 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Erdoğan, "Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Rasulayn ve Tel Abyad'ın da içinde olduğu toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için başta gıda, sağlık ve güvenlik olmak üzere gereken tüm önlemleri alıyoruz. Kızılayımız, AFAD'ımız, Sağlık Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımız yardım çalışmalarına başladı" diye konuştu. Harekat sırasında 5 asker, 20 sivil vatandaş ve 76 Suriye Milli Ordusu'ndan askerin şehit olduğunu belirten Erdoğan, "Ben bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ama biz bir şeyi biliyoruz, 'Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' Şehitlerimizin yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın her birine Rabbimden şifalar temenni ediyorum" dedi.

"120 SAAT BİTTİĞİ ANDA..."

Türkiye ve ABD arasındaki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 13 maddelik ortak bildiriden de söz eden Erdoğan, "Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunun yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'nı bırakılan yerden aynen devam ettiririz. Bunu, Sayın Trump'ın gönderdiği heyete zaten söyledim. Diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere aynen söyledim. Bunun yanında Salı günü Soçi'deyiz, Sayın Putin'le de bunları tekrar konuşacağız. Attığımız bu adımların hepsi de sadece topraklarımızı korumaya yöneliktir, teröristlerin bize taciz atışlarına karşıdır ve kendi evlatlarımızı korurken, teröre karşı da bir mücadelenin adıdır. Dünya, teröre karşı mücadele vermiyor mu? Lafa geldiği zaman veriyor, Türkiye verdiği zaman niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE ANLAŞMADIK, ABD İLE ANLAŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir. Böylece ülkemiz, hem kendi güvenliğini hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak hayati önemde bir adım atmıştır. Perşembe günü ABD ile vardığımız mutabakat ise sahadaki başarımızın diplomasi masasına bir yansımasından ibarettir. Güvenli bölge ilan ettiğimiz yerlerin, tekrar ediyorum, 120 saat içerisinde tamamen boşaltılması noktasında ABD ile anlaştık. Perşembe gecesinden bu yana bu süre işliyor. İlgili birimlerimizle sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyorum. 120 saatin bitiminde şayet Amerika ile anlaşmaya vardığımız hususlarda… Dikkat edin, terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok."

"SON TERÖRİSTİ BÖLGEDEN TEMİZLEYENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kuzeyden güneye 32 kilometre, Irak sınırından Cerablus'a 444 kilometrenin güvenlik bölgesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz de tamam. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMESİNE DE DEĞİNDİ

Erdoğan, sabah İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğünü de hatırlatarak "Dedik ki, 'Bakın bizi anlayın, teröristlerin yanında yer almayın. Biz NATO'da sizlerle beraberiz. Bu terör örgütleri eğer NATO'ya girdiyse ondan haberimiz yok. Lütfen bu konularda hassas olun ve mücadeleyi hep beraber vermemiz lazım.' Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır. Daha önce Münbiç'te yapılan oyalama taktiklerinin ülkemize kaybettirdiği zaman ortadadır. Bu tarz yanlış hesapların bir daha tekrarlanmamasını istiyoruz. Türkiye olarak 17 Ekim mutabakatının Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sıçrama tahtası olmasını arzu ediyoruz. İnşallah iki köklü müttefike yaraşır şekilde iş birliğimizi ticaretten terörle mücadeleye kadar her alanda daha da güçlendireceğiz. Artık sorunlara değil, her iki ülkenin de menfaatine olan pozitif gündemlere odaklanmayı istiyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Süreç hem Suriye hem Türk-Amerika ilişkileri hem de terörle mücadele bağlamında yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. Rusya Federasyonu ve diğer ortaklarımızla atacağımız ortak adımlarla Suriye 8 yıldır hasretini çektiği huzur ve istikrar ortamına kavuşacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'ye özgü Serender Evi maketi ve isminin yazılı olduğu ÇAYKUR Rize Spor forması hediye edildi. Erdoğan, daha sonra festival alanını gezerek, Rize'nin ilçelerini temsil eden stantlardan yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

- İstanbul