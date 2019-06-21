Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir partide, partiye kırgınlık veya partiden bu tür vesilelerle kopmak gibi bir şey olmamalı. Eğer siz bir davaya inanmışsanız, bu davadan kopulmaz. Bu davanın eri olunur ve o yolda yürümeye devam edersiniz." dedi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın moderatörlüğünde düzenlenen sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Önümüzdeki dönemde Suriyeli misafirlerimizin evlerine dönüşüyle ilgili ekstra adımlar atmayı düşünüyor musunuz devlet olarak?" sorusu üzerine Erdoğan, bu adımları attıklarını ve devam ettiklerini söyledi.

Afrin'e dönecek olan Suriyeliler'in olduğunu, terör koridoru olarak belirlenen bölgeyi, terör koridoru olmaktan çıkardıklarını anlatan Erdoğan, Münbiç de temizlendikten sonra buranın da iskan bölgesi haline geleceğini, oralardan çıkanların da kendi yerlerine döneceğini aktardı.

İdlib'te de ciddi sayıda insanın yaşadığını, onların 200-300 bininin göçe zorlandığını belirten Erdoğan, "Sayın Putin ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, malum 12 gözlem kulesi var. Bu kulelere bazı taciz atışları yapıldı. Bu taciz atışlarıyla birlikte Putin ile yaptığımız görüşmeler neticesinde oralarda da ateşkes ilan edildi. Bu ateşkese sadık kalınmaya başlandı. Derdimiz burayı artık bir savaş bölgesi olmaktan kurtarıp, en azından buranın halkını 'Ben artık evimde daha rahat kalabileceğim' durumuna kavuşturmak." diye konuştu.

"Bazı parasal kaynakların bulunması gerekiyor"

Suriyelileri çadırlardan ve konteynerlerden kurtarmak için bazı parasal kaynakların bulunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bunlara bizim TOKİ eliyle olabilir bazı uygun konutlar yapmak suretiyle bunlar bu konutlara yerleştirelim istiyoruz. Sınırımıza yakın bölgelerde uygun olan yerleri tespit ederek, oralara yerleştirelim ve bu çadırlardan, konteyner kentlerden oralara aktaralım." dedi.

Erdoğan, güvenli bölge diye hep ifade ettikleri bir şeyin olduğunu aktararak, "Ben bunu ta Obama döneminde de söyledim. Obama buna çok iyi baktı ama adım atmadı. Sayın Trump, o da güvenli bölgeye olumlu baktı maalesef bu türlü adımı atmadı. Şimdi bu konuyla ilgili aklına yatıyor, böyle bir şeyin yapılmasının faydasına inanıyor. Biz bu terör koridoru denilen bölgeyi, güvenli bölge haline getirirsek, koalisyon güçleri olarak güvenliğini sağlarsak, o zaman bizler de bu işin inşaatı noktasında onların da vereceği desteklerle buna gireriz. Böylece 330 bin sayısını 1 milyona çıkartırız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir ara böyle bir vaatte de bulunduğunu aktaran Erdoğan, "(Ben de ülkemde bu kadar insanı beslemektense bu mali desteği veririm) dedi. Ama bunu ilerletemedik. Şimdi bu işi kovalama noktasına gelebiliriz." dedi.

"Bu insanların hepsi sersefil değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin diğer şehirlerinde önemli bir kalabalık var. Burada bulunan, iyi koşullarda yaşayamayanların tekrar o bölgeye gönderilmesi sonucu doğar mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Bu insanların hepsi sersefil değil. Bu insanların içinde durumu gayet iyi konumda olanlar var. Hatta vatandaşlık müracaatı olanlar var. Bunların içinde mühendisi, avukatı, ebesi, doktoru var. Bunlar, vatandaşlığa müracaat edenleri oldu. Çünkü ekonomik durumu güçlü. Suriye'de yaşarken bunlar imkanları olan Suriyelilerdi. Buraya geldiler bir kısmı ticari hayata başladı. Dolayısıyla çadırlarda yaşayanların durumu gibi bir durumları yok.

Bazı yerlerde sıkıntılı olanlar var ki bunlarla da bizim şu anda İçişleri Bakanlığımız kontrollerini yapıyor. Ama benim güvenli bölge olayı dediğim konu yürürlüğe girdiği andan itibaren bu insanlara diyeceğiz ki; Buyurun evinize dönebilirsiniz. Sizlere artık bu tür yerler de yapılmış durumda. Sizlere artık kendi topraklarınıza gitmenizi tavsiye ediyoruz."

"AK Parti, büyük bir dava hareketi olduğunu göstermiştir"

"AK Partili küskünlerin seçimde protesto etmek için oy kullanmadıkları söyleniyor. Sizin partinizde küskünler oluştu mu? Varsa nasıl bir yol haritası çizeceksiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"AK Parti, 17 yıllık iktidarı boyunca izlediği siyasetle büyük bir dava hareketi olduğunu göstermiştir. AK Parti'nin davasında millete hizmet, birinci önceliği olmuştur. Bu davada yol arkadaşlarımız, koyduğumuz hedeflere ulaşmak ve milletin gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmışlardır.

Son günlerde bu ifadeler ciddi manada önümüze geliyor. Ama partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden kopma veya kendilerine göre yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor. Bir partide, partiye kırgınlık veya partiden bu tür vesilelerle kopmak gibi bir şey olmamalı. Eğer siz bir davaya inanmışsanız, bu davadan kopulmaz. Bu davanın eri olunur ve o yolda yürümeye devam edersiniz."

Bunun benzeri adımların geçmişte de görüldüğünü aktaran Erdoğan, fakat hiçbirinin günümüz siyasetinde yer bulamadığını söyledi.

"Soralım, kimse o insanların adını dahi hatırlamaz"

Geçmişte partilerinden grup kuracak sayıda milletvekiliyle ayrılıp gidenlerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda onlardan acaba bir tane var mı? Bunu soralım kimse o insanların adını dahi hatırlamaz. Ayrıca partimizde en üst kademelere kadar gelmiş, bakanlık yapmış, ayrıldı. Nereye gidiyorsun, ayrılma dememize rağmen 'yok ben akademisyen olacağım, üniversiteye döneceğim' diyerek ayrılmıştır. Parti kurmuştur o da yok olmuştur. AK Parti'den ayrılıp, partisini kuracak, şimdi de CHP'de milletvekili olarak yoluna devam edecek. Bunlar da var. Bunun dışında benzer yine bazıları oldu. Hatta bir tanesi hatta benim okul arkadaşımdır, bu seçimlerde gitti Ordu'dan belediye başkan adayı oldu. Bakanlık yaptı, parti kurmaya teşebbüs etti, son seçimlerde belediye başkan adayı oldu. Karşılığı çıktı ortaya. Biz de Hilmi Bey ile Ordu'da girdik. Hilmi Bey açık ara seçimi kazandı." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA