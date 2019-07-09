09.07.2019 13:37
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Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenen anma töreninde

Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenen anma töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı. Erdoğan'ın katıldığı anma töreni Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey binası önünde başladı. Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Boşnak vatandaşların yoğun katılımının olduğu törende Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey binası önüne çiçekler bırakan liderler ardından Başçarşı'ya yürüyecek. - SARAYBOSNA
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Srebrenitsa, Güncel

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