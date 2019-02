Kaynak: İHA

- Erdoğan: "Stratejilerimizi belirledik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Şimdi yeni bir hamlenin arefesindeyiz""Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik""Gabar, Cudi , Tendürek, Kandil 'de biz varız. İnlerine girdik inlerine. Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi de 735 tane teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, şimdi bunlar hesaba çekiliyor"" Türkiye 'nin ayağına pranga vuranlar sadece ülkemizin düşmanları değil, ülkemiz ve milletimiz en büyük darbeyi içerideki gafillerden yemiştir""Kimi zaman karşımıza medya baronları, sözde aydınlar, statükocu bürokratlar olarak, darbecilere umut bağlamış siyasetçiler olarak, kimi zaman teröristlere 'cici çocuklar' diyen genel başkanlar olarak, kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır"ISPARTA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Şimdi yeni bir hamlenin arefesindeyiz. Güney sınırımızın tamamını terörden arındıralacak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik. İnşallah çok yakında bu adımları atacağız" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Burdur 'daki mitinginin ardından Isparta 'ya geldi. Erdoğan, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı 'nda Ispartalılara seslendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'nın eşinin bulunmadığını ifade ederek konuşmasına başladı. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti 'nin yüzde 48 oyla birinci olduğunu belirterek, teşekkür etti. Erdoğan, "Rabbim yol arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Sizden 31 Mart'ta yine tarihi bir zafer bekliyorum. Öyle bir cevap verin ki mazlum ve mağdurların kalplerine inşirah olsun. Millet düşmanlarının yürekleri titresin. Kandil'deki, Pensilvanya'daki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün." dedi."FETÖ yılanını üzerimize saldılar"Gönülsüz yapılan ibadetin insana hayrı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, " Millete aşık olmadan, sevmeden, derdiyle dertlenip, sevincine ortak olmadan siyasette başarı yakalanamaz. Bunun için gönül siyaseti, gönül belediyeciliği diyoruz. Biz siyasete seçim kazanmak için değil gönülleri fethetmek için girdik. Bütün iftiraların üstesinden de milletimizin muhabbeti, teveccühü sizlerin desteği sayesinde bugünlere geldik. 14 Ağustos'ta AK Parti'yi kuran, tabelasını asan yine milletimiz oldu, siz oldunuz. Vesayet güçlerinin, içerideki dışarıdaki şer odaklarının antidemokratik girişimlerine önce siz direndiniz. Tehditlere, şantajlara boyun eğmediniz. Seçim dönemlerinde oylarınızla, diğer zamanlarda dualarınızla, yeri geldiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canınızla, malınızla bizlere ve ülkeye sahip çıktınız. 17 yılda her biri diğerinden zorlu, meşakkatli tam 14 seçim yaşadık. Allah'a hamdolsun hepsinden de anlımızın akıyla çıkmayı başardık. İçeride ve dışarıda pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitingleriyle sokaklarımızın karıştırılmaya çalıştığı zamanlar oldu. Gazete haberleri üzerinden partimizi kapatmaya dahi kalktılar. 367 garabeti çıkardılar. Gezi olaylarıyla insanlarımızın arasını açmaya, tüketmeyin çağrılarıyla ekonomimizi batırmaya çalıştılar. Çevre bahanesiyle haftalarca sokakları ateşe verdiler. 17-25 girişimiyle emniyet ve yargı silahını çektiler. Çukurlar aşarak Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi işgale yeltendiler. Besleyip büyüttükleri FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Hamdolsun bunu da boşa çıkardık.""Borcu ödedik işimiz bitti"Kaderin gayrete aşık olduğunu söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Çetin mücadeleler verdik, ağır imtihanlardan geçtik. Sabrettik, sebat ettik, pes etmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Hamdolsun sonunda demokrasimizi güçlendirmeyi, vesayeti zayıflatmayı, ekonomimizi 3,5 kat büyütmeyi, dış ticaretimizi 170 milyar dolara çıkarmayı başardık. Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. Bay Kemal çıkmış utanmadan sıkılmadan 'Bu iktidar yine IMF'ye gidecek' diyor. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP zihniyeti oldu. Biz geldik IMF'ye borç var. O zamanki IMF'nin başkanı ile Davos'ta konuşuyoruz. Dedim ki, 'Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin. Sen aydan aya veya her yıl taksidini alıyor musun, alıyorsun. Sen kalkıp da Türkiye'ye yönetemezsin, Türkiye'yi ben yönetirim' Tabi biraz sağa sola savruldu. Borcu ödedik işimiz bitti. Yere iyi basıyoruz, güçlü basıyoruz. Birelerinin oyuna gelmek yok. Savunma sanayinde Türkiye tarihinde en büyük hamlesini bizim dönemimizde yaptı. Göreve geldiğimizde yüzde 80 ithaldi. Şimdi tamamen bu dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Türkiye savaş gemisini, helikopterini, İHA, SİHA, füzelerini, bombalarını, silahlarını kendisi üretiyor. PKK , DEAŞ, FETÖ'ye kadar tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız. İnlerine girdik inlerine. Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi de 735 tane teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, şimdi bunlar hesaba çekiliyor.""Şimdi yeni bir hamlenin arefesindeyiz"Erdoğan şöyle devam etti: "Binlerce DEAŞ, PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek 40 bin kilometrelik alanı terör örgütlerinin zulmünden çıkardık. Onlara hiç unutamayacakları bir ders verdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar terör örgütlerinin cirit attıkları yerlerde bugün huzur var. Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış, özgürlük ve demokrasi var. Şu anda oraya 310 bin kişi tekrar geri gönderildi. Şimdi yeni bir hamlenin arefesindeyiz. Güney sınırımızın tamamını terörden arındırılacak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik. İnşallah çok yakında bu adımları atacağız. Türkiye'nin ayağına pranga vuranlar sadece ülkemizin düşmanları değil, ülkemiz ve milletimiz en büyük darbeyi içerideki gafillerden yemiştir. Kimi zaman karşımıza medya baronları, sözde aydınlar, statükocu bürokratlar olarak, darbecilere umut bağlamış siyasetçiler olarak, kimi zaman teröristlere 'cici çocuklar' diyen genel başkanlar olarak, kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır. Türkiye kazandığı başarıların tamamını bunlara rağmen gerçekleştirmiştir""Eline, diline dursun" Cumhurbaşkanı Erdoğan , Isparta'ya 12 buçuk kat trilyon yatırım yapıldığını aktararak, kazandırılan hizmetlere değindi, alandakilerle paylaştı. Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki, 'Çiftçiler aç' Eline diline dursun. Ispartalı çiftçilerimize tarımsal destek verdik."31 Mart'ın çok önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "İstikrarın sürmesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Enerjimizin tamamını yapısal reformuna vereceğiz. Isparta'daki yolculuğumuza tevazu, samimiyet ve gayretle, memleket işi gönül işi diyerek devam edeceğimize inanıyorum. Isparta 31 Mart'ta bir kez daha tercihinizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Isparta 31 Mart'ta gönül belediyecileriyle şehrimize yeni ufuklar kazandırıyor muyuz? " dedi.Çavuşoğlu: "Yanında olacağız" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , dış politikada her zaman Isparta'nın desteğini hissettiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Sizler 17 yıldır Cumhurbaşkanımızı ve bizi yalnız bırakmadınız. Her seçimde Isparta'da yüzümüzü güldürdünüz, gururumuz oldunuz. Şimdi hep birlikte Şükrü başkanımızı göreve getireceğiz. İnşallah iş başına geldiği zaman belediye başkanı olarak sizler seçtiğiniz zaman bu projelerin hayata geçmesi için yanında olacağız" dedi."Nerede olursa olsun bunarlı temizleyeceğiz"Vatandaşların sayesinde dış politikanın güçlendiğine işaret Çavuşoğlu, "Teröristleri nerede olursa olsun temizliyor muyuz? Afrin 'e girdik mi? Teröristleri temizliyor muyuz? İnlerine gömüyor muyuz? Şimdi sıra geldi Fırat 'ın doğusuna. Nerede olursa olsun bunarlı temizleyeceğiz. ya temizlenecek, ya temizlenecek. PKK, DAEŞ hepsi terör örgütüdür, hepsinin de ensesindeyiz. Dünyanın neresinde olursa FETÖ'cü hainlerden hesapları soracağız. Sizlere sözümüz var. Milletimize sözümüz var. Sonuna kadar hesap soracağız" diye konuştu.