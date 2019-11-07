Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çekilmedi, Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var

Macaristan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Milli Ordusu'nun bu sabah 11 şehit verdiğini söyledi.

PKK/YPG'nin çekilmesi konusunda ABD ve Rusya'nın sözünü tutmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Bize söz verenler şu an bunu gerçekleştirmiş değil. 150 saat geçti teröristler çıkmış değil." dedi.

"KARŞI TARAFTA BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI ÖLDÜRÜLDÜ"

YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye Milli Ordusu'na (SMO) saldırdığını da dile getiren Erdoğan, "Saldırılara SMO aynı şekilde misliyle onlara cevap veriyor. Bu sabah SMO'dan 11 şehit var. Tabi karşı tarafta bundan çok daha fazlası öldürüldü." diye konuştu.

"EŞİNİN YANINDA ÇOCUĞU DA VAR"

Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yakın çevresine düzenlenen operasyonla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bağdadi'nin yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı. En son Azez'de ablasının eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Bu yakaladıklarımızı yakaladıktan sonra geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Burada duracaklar Adalet Bakanlığımız ne kadar verecek göreceğiz. Eşi de 1-1,5 yıldır elimizdeydi. Eşinin de aynı şekilde bu süreçte yeri olacak. Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum daha sonra net hale geldikten sonra açıklamasını yapacağız. Eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olası önemli bir hassasiyet.'' dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülkemizin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturmuştur. Tüm dost devletlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız.

UAFA'NIN ASKER SELAMINA TEPKİ GÖSTERDİ

Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor.

Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Siz siyasetle sporu iç içe getirdiğiniz takdirde bunun affedilir yanı olamaz. UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİ

Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı bu konuları geniş kapsamlı değerlendirme fırsatını ekibimle buldum. En son dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdik. Siyasette bir şeyi hatırlatmak isterim bizim için en önemli hüküm bütün işlerinizde istişareye önem vermek. Şu andaki ziyareti çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde yapıyoruz bunu."