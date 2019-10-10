Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Suriye'de tutuklu DEAŞ'lıların akıbetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "DEAŞ'lılara ne yapılacaksa onu yapacağız, DEAŞ bölgede varlık gösteremeyecektir, bu güvenceyi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ BÖLGEDE VARLIK GÖSTEREMEYECEK"

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, DEAŞ'lılar için dünyaya güvence verip, "Bugün bize DEAŞ'lılara ne yapacağımız soruluyor. Kontrolümüze geçecek olan DEAŞ'lılara ne yapılacaksa onu yapacağız, cezaevinde tutulacakları tutacağız, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya götüreceğiz. DEAŞ bölgede varlık gösteremeyecektir, bu güvenceyi vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

BEYAZ SARAY: DEAŞ'LILARDAN TÜRKİYE SORUMLU OLACAK

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağı açıklamasının ardından bölgede terör örgütü YPG'ye destek için bulunan birliklerini geri çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, teröristlerin sorumluluğunu da Türkiye'ye yıkmıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." ifadelerine yer verilmişti.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"SUUDİ ARABİSTAN AYNAYA BAKSIN"

"Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Yemen'i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye'nin birliği için attığımız adımda siz bize laf edemezsiniz. Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar.

"BOMBAYI ATAN SİZSİNİZ"

Tüm bunlara rağmen biz sonuna kadar sabrettik. Sonunda kendi göbeğimizi kendimizin kesmesinden çarenin kalmadığını gördük. Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Teslim olanlar ve yaralananlar da var. Terör örgütü yandaşları Türkiye sivilleri bombalıyor diye ayağa kalktılar. Bombayı atan sizsiniz. Sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde binaları tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Türkiye'de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye'de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız.

HAREKATIN ADI NEDEN BARIŞ PINARI?

Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadece bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız.

"DEAŞ'A KARŞI EN CİDDİ MÜCADELEYİ VEREN ÜLKEYİZ"

DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye'dir. DEAŞ'a karşı en ciddi mücadeleyi veren ülke de Türkiye'dir. Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin düne kadar bu örgüte destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz bugüne kadar çok büyük bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. 7 bin 600 kişiyi sınırdışı ettik. Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, hepsinin başını ezmiştir."