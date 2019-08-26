Erdoğan: suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimse test etmesin (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHLAT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt'teki programın ardından helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Erdoğan'a programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBBM eski Başkanı Binali Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları Orgeneral Ümit Dündar, Orgeneral Adnan Özbal, Orgeneral Hasan Küçükaküs ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler ilk olarak Ahlat'ta inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet, 3 gündür etkinliklerin sürdüğü Çarho etkinlik alanına geçti.

'NE DİCLE'NİN NE DE FIRAT'IN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRTMAYACAĞIZ'

Etkinlik alanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ahlat'tan Van'a giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u minnetle andıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası çok önemlidir. Haluk hoca, 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. O bir tarihçiydi. Mevla da ondan emanetini, Ahlat'tan dönerken aldı. Ömrünü tarihe bilime veren hocamız bürokrasideki dürüstlüğü ile geride eşsiz bir eser bıraktı. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama vazifesini verdi. İnşallah bizler de hem devlet hem de STK'lar olarak ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırtmayacağız" dedi.

OKÇULAR VAKFI'NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada 3 gündür Ahlat ve Malazgirt'te çeşitli etkinlikler düzenleyen Okçular Vakfı'na teşekkür edip, "Etkinliklere KKTC'den başladılar. Ülkemiz ile Kıbrıs Türkleri arasındaki kardeşlik seviyesi herkese gösterildi. Bu programa öncülük ettikleri için Okçular Vakfı'nın yöneticilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

'AHLAT VE MALAZGİRT'İ GENÇLER TANIMIYOR'

Tarihin, bir milletin hafızası olduğunu, istikbalinin de pusulası olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda olmanın heyecanını yaşıyoruz. Selçuklu mezarlığını ziyaret ettim. Onun öncesinde külliyeyi ziyaret ettim. Önümüzdeki yıl bitecek. Ahlat muhteşem bir esere sahip olacak. 948'inci yılında cesaretleri ile Anadolu'yu bize vatan kılan şehitlerimize minnettarız. Allah, bizleri de şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Tarih, bir milletin hafızasının olmasının yanı sıra istikbalinin de pusulasıdır. Geçmişini unutan toplumlar, köklerini unutmuş ağaçlar gibidir. Biz, çağ kapatıp çağ açan bir milletiz. Tarihe damga vuran millet olarak tarih şuuru kazandırma konusunda halen eksiklerimiz var. Ahlat'ı, Malazgirt'i gençler yeterince tanımıyor. Malazgirt'i görmeden 'Türkiye'yi tanıyorum' demeyin. Ahlat'ı tanımadan 'Türkiye'yi tanıyorum' demeyin. Buraları tanırsanız, Anadolu'yu tanırsınız. Ahlat'ı, Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusu addedmişler. Ahlat, Belh ve Buhara ile birlikte Kubbet'ül İslam'dır."

'SELÇUKLU MEZARLIĞI TARİHİ HAFIZAMIZDIR'

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ın uzun zamandır ihmal edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki toplam 8 bin mezar ve kitabeler bu topraklardaki hafıza kayıtlarımızdır. Alparslan, Malazgirt Zaferi'nden önce Ahlat'ta konaklayarak, savaşı buradan planlamıştır. Osmanlı'yı kuran Kayılar, burada konaklamıştır. Tarih boyunca arifler, alimler İslam mührünün vurulmasında ciddi rol oynamıştır. Milli mücadelenin en büyük destekçilerinden olmuştur. Her köşesinden bir tarih fışkıran Ahlat, böyle bir asaletin manevi iklimin şehridir. Tüm bu birikime ve zenginliğe sahip Ahlat, maalesef unutulmuş bir kenttir. Tarihimizi 1927'de başlatan zihniyet Ahlat'ı da ihmal etti. Görmezden geldi. Kütüphanelerimizdeki eserler nasıl hurda diye satıldıysa, Ahlat da böyle ihmal edildi. İnşallah bu külliye ile birlikte birkaç tane butik otel de yapılacak. Bu kabristanları ziyarete gelenler oralarda iskan etme imkanı bulsunlar. Malazgirt zaferini manasına uygun kutlarken, Ahlat'ın da millet tarafından tanınmasını sağlıyoruz. Orhun Abideleri'ni UNESCO listesine aldırmaya çalışıyoruz."

'KÜLLİYEYİ AHLAT'A KAZANDIRACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin karşı çıkmasına rağmen külliyeyi bitirip, Ahlatlılara kazandıracaklarını kaydederek, "Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı olarak sembol bir eserin inşasına başladık. 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare kullanım alanına sahip, Cumhurbaşkanlığı külliyesini kuruyoruz. Bu inşaatla ilgili çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Birileri engel olmasına rağmen bu otağı Ahlat'a kazandıracağız" dedi.

'GELENEKSEL SPORLARIN YAYGINLAŞMASI TARİHİ HAFIZANIN CANLANMASI DEMEK'

Ahlat'ın engin mirasının gençlere aktarılmasına hız vereceklerini, Anadolu'daki Türk tarihinin bilinmesi ve hak ettiği konuma ulaşması için çalışacaklarını, tarih ile spor, mimari ile ekonomi birbirinin takipçisi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ata sporlarımıza da sahip çıkacağız. Okçuluk, güreş, at sporları gibi sporlarda belli ahlaki kurallar vardı. Okçuların, ok atma alanına abdestsiz ve sarhoş girmeleri yasaktı. Güreşçiler, ahlak ve karakterleri ile imtihan edilirdi. Güreşçilerden civanmert olmaları beklenirdi. Geleneksel spor dallarının yaygınlaşması tarihi hafızamızın yeniden canlanması demektir. Yılların ihmalini giderecek bu alanda birçok projeyi hayata geçirdik. Okçular Vakfı ve Dünya Etnospor olarak çok önemli çalışmalara imza attılar."

'KEFEN BİÇMEK İSTEYENLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bıraktıklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Alpsarslan 'Size öyle bir vatan bıraktık ki, ilelebet sizin olacaktır' dedi. 9,5 asır önce Ahlat'ta. 1 asır önce, Çanakkale'de, bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. PKK denilen o kendini bilmezlerin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin teminatı olan rabiamıza sarılacağız. 82 milyon olarak Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız."

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE- Salih BEŞKARDEŞ/BİTLİS (Ahlat), -