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Son dakika! Erdoğan, sürpriz şekilde Bahçeli'nin evine gitti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.

31.07.2019 14:09
Son dakika! Erdoğan, sürpriz şekilde Bahçeli'nin evine gitti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi programında olmamasına rağmen şu sıralar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Görüşmenin Bahçeli'nin Ankara'nın Çayyolu semtindeki evinde yapılması dikkat çekti. Toplantıda Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konularının konuşulması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel

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