Erdoğan, Talimatı Verdi: Bu İşi Çözün, Halk Doğru Bilgi Alsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda yerli ilaç ve sağlıkta yerlileşmeye dair çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği bildirildi. Erdoğan'ın toplantıda, "Biri çıkıyor ekmek yiyin diyor biri de yemeyin diyor. Biri yağı için diyor diğeri başka bir şey. Biri bal ye diyor biri yeme diyor. Bu işi bir çözün. Halk doğru bilgiyi alsın" sözleri dikkat çekti. Erdoğan'ın gıda israfı konusunda da çalışma yapılmasını istediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ve 2 saati aşan toplantıda başkanvekilliğine Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu getirildi.

YERLİLEŞME TALİMATI

Eğitim ile birlikte sağlığın en önem verdiği iki alan olduğuna dikkat çeken Erdoğan'ın toplantıda sağlıkta atılan adımları değerlendirdiği ve bu çerçevede özellikle yerli ilacın önemine dikkat çektiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, ilaçta dışa bağımlılığın ekonomiyi de etkilediğine atıfta bulunarak, "Yürütülen yerli ve milli ilaç çalışmalarının hızlandırılması gerek. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile katkılar bu kurulun en önemli gündemlerinden biri olmalıdır" mesajı verdi. Erdoğan'ın son dönem tartışılan başta antibiyotik bağımlılığı olmak üzere ilaca bağımlılığın azaltılması için de çalışmalara dikkat çektiği belirtildi.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da yerli MR ve tomografi cihazlarının üretilmesi çağrısında bulunmuş bu çalışmaların önemine dikkat çekmişti.

"BU İŞİ ÇÖZÜN, VATANDAŞ DOĞRU BİLGİYİ ALSIN"

Erdoğan'ın toplantıda kurul üyelerinden ilginç bir de talebi olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın "Biri çıkıyor 'ekmek yiyin' diyor biri de 'yemeyin' diyor. Biri 'yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri 'bal ye' diyor 'biri yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi bir çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" sözleri dikkat çekti.