Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'deki mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, artık yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler." dedi.

Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

YÜZDE 12 İNDİRİM UYGULANACAK

"Şimdi Rize'de iki büyük müjde vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Artık yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler.

BİR SONDAJ GEMİSİ DAHA GELİYOR

Yeni sondaj gemimizi aldık, adını Yavuz olarak belirledik. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Yavuz da Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramalarına başlayacak. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız."