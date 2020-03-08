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Erdoğan: "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon...

Erdoğan: "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir"

08.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:58
Erdoğan:
Erdoğan: "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir"

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel
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