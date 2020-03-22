Erdoğan, telefonda konuştuğu yaşlı kadını, sokağa çıkma konusunda uyardı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Konya 'da oturan Esma adlı yaşlı kadın ile telefonda görüşerek, sokağa çıkmaması konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Konya'da oturan Esma adlı yaşlı kadın ile yaptığı görüşmenin videosu paylaştı. Erdoğan, görüşmede yaşlı kadına, "Sokağa çıkmayın" dedi. Yaşlı kadın ise, "Ölünceye kadar arkandayım. Beni böyle ara, dünyalar benim oldu" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, videoyu "Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" notu ile paylaştı.

Kaynak: DHA