Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak

Tersane İstanbul'un temel atma töreninde konuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu proje İstanbul'u çok farklı bir konuma taşıyacak. Proje yapım aşamasında 4 bin, hizmete girmesiyle doğrudan 15 bin, dolaylı olarak ise 45 bin olmak üzere toplamda 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ ÜÇ MÜZESİ DE BURADA İNŞA EDİLECEK

Bugün tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz. Engeller ve provokasyonlarla dolu bir sürecin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. Tersane İstanbul Projesi İstanbul'u çok farklı bir konuma taşıyacak. Bu projeyi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en önemli 3 müzesi de burada inşa edilecek. Kadın müzesi de aynı şekilde inşa edilecek. Zira ülkemiz bu yönde çok zayıf. İlk defa bir kadın müzesini burada inşa edeceğiz. Bir diğeri de Türk-İslam müzesi de inşa edilecek. Kültür hayatına böylece katkıda bulunmuş olacağız. Bunun yanında da elbette tiyatro, sinema, sergi alanları ve otoparklar olacak.

KASIM AYINDA İLK ETABINI AÇMIŞ OLACAĞIZ

100 bin metrekarelik açık yaşam alanı ile 80 bin metrekare perakende alanı da bu projenin bir parçasıdır. Müştemilatıyla, muhtevasıyla, mimarisiyle, konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi tamamıyla 3 yıl ama Kasım ayında inşallah ilk etabı diyebileceğimiz bölümünü açmış olacağız.

TOPLAMDA 60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek. İşletme süresi inşasıyla beraber 45+4 yıl, yani 49 yıl olacak. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul Projesi'nden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar artı KDV geliri elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemizin kazancı daha da artacaktır. Proje yapım aşamasında 4 bin kişiye, hizmete girmesiyle doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 45 bin olmak üzere toplamda 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır.

ENGELLEMELER YÜZÜNDEN 6 YIL GECİKTİ

Buranın ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içinde bitirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak başını CHP'nin çektiği aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırıma olduğu gibi, bu projede de soluğu mahkemede aldı. Aynı şeyi AKM'de de yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar.

BİZE TARİH DERSİ VERMEYE KALKTILAR

Yalan yanlış bilgilerle o günden bugüne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul'un fethinde kadırgaların indiği mekandır.

BELEDİYECİLİK AK PARTİ'NİN İŞİDİR

Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez, maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz. Şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik Haliç bataklık olurdu. İstanbul'da insanlarımız çöp dağlarında ölüyor olacaktı. Biz malum meslek odalarının baskılarına boyun eğseydik ülkemiz 3 Ç'ye (çöp, çamur, çukur) mahkum olurdu. Biz bu çapsızları dikkate alsaydık, Türkiye'yi 3 kat büyütemezdik. Karşımızdakilerin çapsızlığının bizim istikametimizi belirlemesine izin vermedik. Haliç-Kemerburgaz- Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz."