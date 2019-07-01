Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japon iş insanlarıyla buluşmasında, "Ticarette korumacılığın artması, serbest ticaretin sekteye uğraması endişe vericidir. Böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin değeri daha da yükselmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temasları kapsamında Tokyo'da, Japonya İş Federasyonu tarafından düzenlenen programda Japon iş insanlarıyla buluştu.

Japon iş insanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliğini sadece ikili düzeyde değil aynı zamanda farklı coğrafyalarda da olumlu yansıması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Çin ile olan doğrudan yatırımlarının 73 milyar dolar, dünya genelinde ise 965 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'ye olan yatırımına baktığımız zaman, küsurata girmiyorum, o da yaklaşık 3 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye ile az önce ifade ettiğim diğer ülkeler arasındaki rakamlar gerçekten çok ama çok çok farklı. Biz bunun tekrar masaya yatırılıp, şöyle coşkuyla daha ciddi adımları atmak suretiyle bu ikili ilişkilerimizi iyi bir konuma taşıyalım istiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN DEĞERİ DAHA DA YÜKSELMİŞTİR"

Korumacı politikalar ve ticaret savaşlarının küresel ölçekte ekonomik büyümeyi aşağı doğru çektiğine, yükselen ekonomileri de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticarette korumacılığın artması, serbest ticaretin sekteye uğraması endişe vericidir. Böyle bir dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin değeri daha da yükselmiştir" dedi.

Türkiye'nin güçlü pazarı, nitelikli işgücü, stratejik coğrafi konumu, gelişmiş ulaşım, haberleşme ve enerji ağıyla Japon yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de faaliyet gösteren, 200'ün üzerindeki Japon sermayeli şirketin son 10 yılda Türkiye'de yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin ahdi çerçevesini güçlendirmek gerektiğini ifade ederek, Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı süratle tamamlayarak 2019 yılında imzalamak istediklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğuna, birçok pazara doğrudan ulaşım imkanı sağladığına vurgu yaparak, birçok küresel yatırımcının yeni pazarlara Türk yatırımcılar ile beraber girmeyi tercih ettiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ, GENİŞ BİR COĞRAFYAYA DOĞRUDAN GİRİŞİ BULUNAN BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLARAK DEĞERLENDİRİN"

"Türkiye'yi değerlendirirken yalnızca genç nüfuslu iyi bir pazar olarak değil, aynı zamanda geniş bir coğrafyaya doğrudan girişi bulunan bir üretim üssü olarak görmenizi isterim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın dış yatırımlarının toplamı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ile olan ticaret rakamlarının mütevazı bir seviyede kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun yıllara sari terörle mücadele tecrübesi sebebiyle Türkiye, bırakınız bölgeyi, dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olmuştur. Altını çizerek ifade etmek isterim ki; ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ PROJELERİNDE DAHA FAZLA JAPON YATIRIMCI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin enerji projelerinde daha fazla Japon yatırımcı görmek istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ile ilişkili madencilik sektörünün Türkiye için önemine işaret ederek, Türkiye'de bulunan nadir özelliklerdeki yer elementlerinde ve baz metallerde daha fazla Japon yatırımcıyı Türkiye'de görmek istediklerini dile getirdi.

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