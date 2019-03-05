Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Eyüpsultan mitinglerinin ardından Kasımpaşa'da düzenlenen "TOKİ 53 bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne katıldı. Erdoğan, 50 bin sosyal konut projesi için, "Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası vasıtasıyla talep toplamaya başlıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İSTANBUL'U 2,5 MİLYAR LİRA BORÇLA DEVRALDIM"

" İstanbul'u CHP belediyesinden 2,5 milyar lira borçla devraldım. Borçları ödemekle kalmadım, Melen'den su getirdim. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 400 bin oldu. İstanbul'un taleplerine cevap vermek için çalıştık, çabaladık, İstanbul da bize sahip çıktı.

"İSTANBUL'U YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR HALİNE GETİRDİK"

1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u sadece ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik. Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik.

"YARIN TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ"

Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz.

"TAKSİTLER 388 LİRADAN BAŞLAYACAK"

2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak."