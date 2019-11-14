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Erdoğan, Trump'a, terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.

14.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:20Erdoğan, Trump'a, terör saldırılarında İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. Videoda, terör saldırılarında İhlas Ajansı'nın (İHA) objektifine yansıyan görüntüler de yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Recep Tayyip Erdoğan, Mazlum Kobani, Donald Trump, Politika

Kaynak: İHA

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